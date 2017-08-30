Минприроды планирует ликвидировать 300 старых свалок до 2025 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минприроды планирует ликвидировать 300 объектов накопленного экологического вреда к 2025 году. Планируется рекультивировать старые мусорные полигоны, кладбища кораблей и места захоронения химических отходов, об этом в среду ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы сейчас формируем соответствующий реестр объектов накопленного вреда, в который внесено уже 300 объектов. Это и свалки, и старые затопленные корабли, и химические отходы. И в рамках программы "Чистая страна", рассчитанной до 2025 года, до этого момента большинство этих свалок будет ликвидировано", - отметил министр.

Донской уточнил, что реализация программы зависит, в первую очередь, от финансирования. По его словам, Минприроды будет рекультивировать объекты накопленного вреда, с которыми не справляются региональные власти.