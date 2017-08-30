Строительство тоннеля Северо-Восточной хорды под Щелковским шоссе завершено

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Строительство тоннеля на участке Северо-Восточной хорды под Щелковским шоссе завершено, дорога уже открыта для движения автомобилей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Строители выполнили обратную засыпку котлована, обустроили проезжую часть по прямому ходу Щелковского шоссе. Тем самым выполнено поручение мэра Москвы Сергея Собянина, до конца года снять все ограничения для движения автотранспорта по магистрали. Автомобили поехали без каких- либо ограничений на всем протяжении Щелковского шоссе", - цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Там также отметили, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству на участке от улицы Краснопрудная до МКАДа.

Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе войдет в состав трассы, соединяющей Северный, Северо-Восточный и Восточный округа Москвы.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАДе на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Полностью работы на Северо-Восточной хорде планируется завершить в 2019 году.