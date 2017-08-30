Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс" и "Просвещение" запускают образовательную платформу "Школа"

Общество
30 августа, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Платформа поможет учителям экономить время на проверке домашнего задания школьников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Яндекс" совместно с издательством "Просвещение" осенью запускает образовательную платформу "Школа", которая поможет учителям экономить время на проверке домашнего задания школьников. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил вице-президент по стратегии и организационному развитию Управляющей компании "Просвещение" Илья Залесский.

"В этом году мы запускаем два проекта внутри совместного предприятия "Яндекс" и "Просвещение". Первый продукт называется "Школа", второй продукт называется "ЕГЭ", - сказал Залесский.

Для учителей

Первый продукт, бета-версию которого компания запустит уже в сентябре, - это интерактивная образовательная платформа "Школа", которая будет сопровождать школьника и учителя в процессе их взаимодействия. В этом году компания представляет курс по математике и русскому языку.

"Этот продукт будет востребован как школами, которые оснащены интерактивными средствами для работы в классе, так и не оснащены. В этом случае, это будет задание домой, где ученик сможет через свое устройство отвечать на поставленные задачи, а учитель будет автоматически получать результат. То есть он будет экономить довольно много времени на проверке домашнего задания", - говорит Залесский.

В этом году использование "Школы" будет бесплатным. В бета-тестировании платформы примут участие 20 школ и 100 классов. В дальнейшем разработчики намерены расширить этот продукт и добавить в него интерактивные уроки и тренажеры для начальной и средней школы.

Для учеников

"Второй продукт, который мы запускаем, - это курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Этот продукт состоит из трех частей. Это ознакомительный курс по ОГЭ и ЕГЭ для учителей, который позволит создать более глубокую погруженность учителей в тематику ЕГЭ и ОГЭ. Второй продукт - это мини- курс, который называется "Секреты ЕГЭ". Нам кажется, что это очень важная вещь, которой сегодня не хватает на рынке подготовки к ЕГЭ и ОГЭ", - уверен Залесский.

Эксперт считает, что многие учащиеся делают "технические ошибки" как при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, когда выбирают неправильную технологию подготовки к экзаменам, так и на самом испытании, неправильно заполняя бланк с ответами. Новый продукт "Яндекса" призван помочь в этом учащимся.

"Также мы запускаем интерактивные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Это будут курсы, которые позволят школьникам из любого региона, из любого города готовиться к экзаменам с использованием онлайн-платформы, в которой будут представлены высококачественные материалы для подготовки, видеоматериалы", - говорит Залесский.

По словам эксперта, этот продукт из трех частей компания запустит в октябре. А к концу 2017 года число пользователей этих курсов может достигнуть миллиона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
4
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУ
7
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама