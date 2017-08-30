"Яндекс" и "Просвещение" запускают образовательную платформу "Школа"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Яндекс" совместно с издательством "Просвещение" осенью запускает образовательную платформу "Школа", которая поможет учителям экономить время на проверке домашнего задания школьников. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил вице-президент по стратегии и организационному развитию Управляющей компании "Просвещение" Илья Залесский.
"В этом году мы запускаем два проекта внутри совместного предприятия "Яндекс" и "Просвещение". Первый продукт называется "Школа", второй продукт называется "ЕГЭ", - сказал Залесский.
Первый продукт, бета-версию которого компания запустит уже в сентябре, - это интерактивная образовательная платформа "Школа", которая будет сопровождать школьника и учителя в процессе их взаимодействия. В этом году компания представляет курс по математике и русскому языку.
"Этот продукт будет востребован как школами, которые оснащены интерактивными средствами для работы в классе, так и не оснащены. В этом случае, это будет задание домой, где ученик сможет через свое устройство отвечать на поставленные задачи, а учитель будет автоматически получать результат. То есть он будет экономить довольно много времени на проверке домашнего задания", - говорит Залесский.
В этом году использование "Школы" будет бесплатным. В бета-тестировании платформы примут участие 20 школ и 100 классов. В дальнейшем разработчики намерены расширить этот продукт и добавить в него интерактивные уроки и тренажеры для начальной и средней школы.
"Второй продукт, который мы запускаем, - это курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Этот продукт состоит из трех частей. Это ознакомительный курс по ОГЭ и ЕГЭ для учителей, который позволит создать более глубокую погруженность учителей в тематику ЕГЭ и ОГЭ. Второй продукт - это мини- курс, который называется "Секреты ЕГЭ". Нам кажется, что это очень важная вещь, которой сегодня не хватает на рынке подготовки к ЕГЭ и ОГЭ", - уверен Залесский.
Эксперт считает, что многие учащиеся делают "технические ошибки" как при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, когда выбирают неправильную технологию подготовки к экзаменам, так и на самом испытании, неправильно заполняя бланк с ответами. Новый продукт "Яндекса" призван помочь в этом учащимся.
"Также мы запускаем интерактивные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Это будут курсы, которые позволят школьникам из любого региона, из любого города готовиться к экзаменам с использованием онлайн-платформы, в которой будут представлены высококачественные материалы для подготовки, видеоматериалы", - говорит Залесский.
По словам эксперта, этот продукт из трех частей компания запустит в октябре. А к концу 2017 года число пользователей этих курсов может достигнуть миллиона.