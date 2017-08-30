Власти Ямала принимают меры для защиты оленеводов от сибирской язвы

ТАСС, 30 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принимают всесторонние меры для защиты коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые ведут кочевой образ жизни в тундре, от сибирской язвы после вспышки опасной инфекции в 2016 году. Об этом в среду сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета, которая проходит в поселке Сабетта на берегу Карского моря.

"На сегодняшний день мы приняли всесторонние меры защиты оленеводов Ямала от опасных заболеваний. Прививается все поголовье оленей, животным установлены чипы. Вакцинация проводится среди тундрового населения и специалистов из группы риска", - сказал Кобылкин.

По словам губернатора, в округе сформирован противоэпизоотический отряд, имеется достаточный запас необходимых средств для предупреждения и ликвидации очагов инфекции. "Строгий контроль качества соблюдается на перерабатывающих производствах Ямала, которые отвечают самым высоким международным стандартам, а продукция из оленины сертифицирована Евросоюзом. В прошлом году, в сложных условиях Крайнего Севера, на огромной труднодоступной территории развернулась полномасштабная спасательная операция по ликвидации бактериологической угрозы. Такого в Арктике еще не было", - отметил глава региона.

По словам Кобылкина, "экологическая составляющая играет важную роль для сохранения традиционной хозяйственной деятельности коренных народов". "Любые изменения климата в первую очередь влияют на их будущее", - добавил он.

На территории округа проживают 42 тыс. представителей коренных народов Севера, из них 14 тыс. жителей тундры ведут традиционный кочевой образ жизни и выпасают самое большое в мире стадо северных оленей.

Вспышка сибирской язвы

Летом 2016 года на территории арктического региона была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой.

"Опаснейшая инфекция была надежно законсервирована в вечной мерзлоте 75 лет. Наиболее объективной причиной вспышки ученые назвали потепление климата. Аномальная жара в тундре до +35 градусов держалась больше месяца", - подчеркнул Кобылкин.

Из-за вспышки погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз "сибирская язва" подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа 2016 года скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

Ранее сообщалось, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это более 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы.

Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.

Также в этом году специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы в ЯНАО, из-за которых произошла вспышка инфекции. Основная задача исследований - ликвидация очагов болезни.

По данным властей региона, в настоящее время обустроены все девять почвенных очагов сибирской язвы на Ямале, которые оттаяли в 2016 году. Это круги по одному километру, на них хозяйственная деятельность запрещена пожизненно, вокруг формируются санитарные защитные зоны.