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Захарова, Капков и Клименко пообщаются со студентами в рамках проекта "Диалог на равных"

Общество
30 августа, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Проект Росмолодежи рассчитан до мая 2018 года и пройдет в два этапа

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проект Росмолодежи "Диалог на равных", в рамках которого успешные выпускники проведут встречи со студентами вузов, где они учились, рассчитан до мая 2018 года и пройдет в два этапа. Ряд известных общественных деятелей и представителей госструктур уже подтвердили свое участие в нем, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Новый проект Федерального агентства по делам молодежи - дискуссионные студенческие клубы "Диалог на равных" - рассчитан на срок до мая 2018 года и пройдет в два этапа (сентябрь-декабрь, январь-май - прим. ТАСС)", - рассказали в Росмолодежи. "Цель "Диалога на равных" - наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе", - говорится в сообщении.

Формат "Диалога на равных" предусматривает встречи-дискуссии по различным направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; лидерство, soft skills ("гибкие навыки"); культура, lifestyle ("образ жизни"); благотворительность, третий сектор; новое образование; publicity ("публичность") и СМИ; интернет, цифровые технологии; экономика. Среди спикеров, готовых принять участие в дискуссиях, - магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, экс-руководитель департамента культуры города Москвы Сергей Капков, советник президента РФ Герман Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Масштаб и востребованность

На первом этапе проект охватит 35 регионов России, а его участниками уже в этом году станут более 50 тыс. студентов. В качестве площадок в 2017 году предполагается задействовать более 200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года охватить более 400 высших учебных заведений России. В Росмолодежи уверены, что участниками проекта станут как минимум 200 тыс. человек.

В Росмолодежи уверены, что подобные дискуссионные площадки будут популярными, так как "существует огромный запрос от молодых людей из регионов на живое общение с успешными людьми: политиками федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами". "Так, во время отбора на участие в форумной кампании Росмолодежи конкуренция зачастую составляет до пяти человек на одно место", - отметили в ведомстве. "Активные молодые люди, которым не удалось попасть на форумы и которые хотят реализовать себя в общественно-политической, экономической и социальной жизни, и станут участниками дискуссионного клуба", - рассчитывают инициаторы проекта.

Старт проекту будет дан 1 сентября 2017 года в 15:30 мск на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Первым спикером проекта станет президент общероссийской общественной организации "Федерация спортивного бриджа России", магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев.

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич Захарова, Мария Владимировна
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