Захарова, Капков и Клименко пообщаются со студентами в рамках проекта "Диалог на равных"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проект Росмолодежи "Диалог на равных", в рамках которого успешные выпускники проведут встречи со студентами вузов, где они учились, рассчитан до мая 2018 года и пройдет в два этапа. Ряд известных общественных деятелей и представителей госструктур уже подтвердили свое участие в нем, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Новый проект Федерального агентства по делам молодежи - дискуссионные студенческие клубы "Диалог на равных" - рассчитан на срок до мая 2018 года и пройдет в два этапа (сентябрь-декабрь, январь-май - прим. ТАСС)", - рассказали в Росмолодежи. "Цель "Диалога на равных" - наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе", - говорится в сообщении.
Формат "Диалога на равных" предусматривает встречи-дискуссии по различным направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; лидерство, soft skills ("гибкие навыки"); культура, lifestyle ("образ жизни"); благотворительность, третий сектор; новое образование; publicity ("публичность") и СМИ; интернет, цифровые технологии; экономика. Среди спикеров, готовых принять участие в дискуссиях, - магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, экс-руководитель департамента культуры города Москвы Сергей Капков, советник президента РФ Герман Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
На первом этапе проект охватит 35 регионов России, а его участниками уже в этом году станут более 50 тыс. студентов. В качестве площадок в 2017 году предполагается задействовать более 200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года охватить более 400 высших учебных заведений России. В Росмолодежи уверены, что участниками проекта станут как минимум 200 тыс. человек.
В Росмолодежи уверены, что подобные дискуссионные площадки будут популярными, так как "существует огромный запрос от молодых людей из регионов на живое общение с успешными людьми: политиками федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами". "Так, во время отбора на участие в форумной кампании Росмолодежи конкуренция зачастую составляет до пяти человек на одно место", - отметили в ведомстве. "Активные молодые люди, которым не удалось попасть на форумы и которые хотят реализовать себя в общественно-политической, экономической и социальной жизни, и станут участниками дискуссионного клуба", - рассчитывают инициаторы проекта.
Старт проекту будет дан 1 сентября 2017 года в 15:30 мск на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Первым спикером проекта станет президент общероссийской общественной организации "Федерация спортивного бриджа России", магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев.