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Третий в России музыкальный кадетский корпус откроется в Краснодарском крае

Общество
30 августа, 14:45 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, августа. /ТАСС

По итогам отбора в пятый класс зачислили 20 мальчиков из Кемеровской области, Сургута, Крыма и Кубани

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КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Музыкальный кадетский корпус откроется в 2017 году при Краснодарском государственном институте культуры и искусств. Он станет третьим подобным учреждением в стране, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Музыкальный кадетский корпус создается по инициативе Министерства культуры РФ на базе нашего института. Это учреждение - третье в стране и первое в Южном федеральном округе. Уже набрали 20 мальчиков, которые пойдут в пятый класс. Это ребята из Кемеровской области, из Сургута, из Крыма, основная масса поступивших - из Краснодарского края", - пояснили в пресс-службе.

Отбор проводился по итогам музыкального прослушивания, психологического тестирования и экзаменов по русскому языку и математике. В вузе добавили, что информация о наборе рассылалась по музыкальным школам за полгода до постулпения, и один из поступивших ребят на тот момент учился во втором классе. Чтобы попасть в корпус, он закончил начальную школу экстерном.

Для кадетов в одном из общежитий вуза отремонтировали этаж, где расположены жилые помещения с душем, комнаты для отдыха и учебы. Занятия будут проходить на территории института, все расходы на проживание и обучение оплачивает государство. Музыкальные предметы у ребят будут вести педагоги вуза, а некоторые общеобразовательные и военные дисциплины - приглашенные преподаватели.

"Ребята будут в первую очередь не военными, а музыкантами. Пока военной подготовки как таковой для них не предусмотрено, но с этого года они будут обучаться строевому шагу, верховой езде и фехтованию", - уточнили в институте.

Официальное открытие корпуса состоится 4 сентября. Предполагается, что каждый год он будет набирать по 20 учеников, и постепенно для их размещение и обучения институт будет создавать необходимую инфраструктуру.

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