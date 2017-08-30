Третий в России музыкальный кадетский корпус откроется в Краснодарском крае

Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учетаПроисшествия 30 августа, 15:19
Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки ТрампПолитика 30 августа, 15:16
Убытки Hapag-Lloyd в I полугодии сократились на фоне роста объемов и оздоровления рынкаТранспорт 30 августа, 15:14
На Урале создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатораНовости Урала 30 августа, 15:13
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУПроисшествия 30 августа, 15:11
Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность своих детейОбщество 30 августа, 15:09
СМИ: "Лестер" отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в "Халл"Спорт 30 августа, 14:59
Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славыОбщество 30 августа, 14:57
Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 годуСпорт 30 августа, 14:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Музыкальный кадетский корпус откроется в 2017 году при Краснодарском государственном институте культуры и искусств. Он станет третьим подобным учреждением в стране, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.
"Музыкальный кадетский корпус создается по инициативе Министерства культуры РФ на базе нашего института. Это учреждение - третье в стране и первое в Южном федеральном округе. Уже набрали 20 мальчиков, которые пойдут в пятый класс. Это ребята из Кемеровской области, из Сургута, из Крыма, основная масса поступивших - из Краснодарского края", - пояснили в пресс-службе.
Отбор проводился по итогам музыкального прослушивания, психологического тестирования и экзаменов по русскому языку и математике. В вузе добавили, что информация о наборе рассылалась по музыкальным школам за полгода до постулпения, и один из поступивших ребят на тот момент учился во втором классе. Чтобы попасть в корпус, он закончил начальную школу экстерном.
Для кадетов в одном из общежитий вуза отремонтировали этаж, где расположены жилые помещения с душем, комнаты для отдыха и учебы. Занятия будут проходить на территории института, все расходы на проживание и обучение оплачивает государство. Музыкальные предметы у ребят будут вести педагоги вуза, а некоторые общеобразовательные и военные дисциплины - приглашенные преподаватели.
"Ребята будут в первую очередь не военными, а музыкантами. Пока военной подготовки как таковой для них не предусмотрено, но с этого года они будут обучаться строевому шагу, верховой езде и фехтованию", - уточнили в институте.
Официальное открытие корпуса состоится 4 сентября. Предполагается, что каждый год он будет набирать по 20 учеников, и постепенно для их размещение и обучения институт будет создавать необходимую инфраструктуру.