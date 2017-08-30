Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс 8 сентября подпишет свою именную звезду для московской Аллеи славы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе департамента коммуникаций "Crocus Group".

"Робби Уильямс 8 сентября лично подпишет в Москве свою звезду накануне московского концерта в "Олимпийском", который пройдет 10 сентября, - отметила собеседница агентства. - Именная звезда будет заложена в ближайшее время".

Именная звезда Робби Уильямса станет 32-й на Аллее славы в торгово-развлекательном центре VEGAS. Ранее свои звезды подписали Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Карлос Сантана, Глория Гейнор, Джон Кьюсак, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие.

Робби Уильямс даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге (7 сентября ) в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.

Он - британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в роли британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу. Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран "лучшим певцом 1990-х".

На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 миллионов билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.