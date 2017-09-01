Русский как иностранный: что привлекает в Россию студентов из-за рубежа

Сюй И Тен, ученица 5-го класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П. И. Чайковского

Я родилась и выросла в Макао, в Китае. Музыку всегда любила и занималась с преподавателем фортепиано, но у меня никогда не было мысли становиться пианисткой. Прошлым летом, когда мне было 11 лет, я поехала с мамой и папой на отдых в Россию, чтобы посмотреть страну. Помню, как мы шли по улице мимо Московской консерватории и услышали музыку, доносящуюся из окон. Родители предложили зайти и посмотреть консерваторию изнутри. Оказалось, что там работала летняя школа и любой желающий мог взять урок. Папа предложил сходить на пару занятий, пока мы в Москве, и я согласилась.

Будни я провожу на занятиях по фортепиано, в выходные репетирую дома: в ЦМШ очень сложная программа, но на то это и лучшая музыкальная школа в мире. Иногда ничего не хочется делать, учить, разбирать, но мой педагог всегда находит слова, чтобы придать мне сил. Сюй И Тен ученица 5 класса Центральной музыкальной школы

Меня отвели к профессору Наталии Владимировне Трулль, мы позанимались с ней раза четыре, и после этого она сказала папе, что у меня слабая подготовка, что придется очень много нагонять, но при этом у меня большие способности, и чтобы он подумал о моем поступлении в ЦМШ. После этого мы вернулись в Китай, я съездила в Японию на маленький любительский фортепианный конкурс и выиграла его.Тогда папа серьезно задумался над словами Наталии Владимировны. Разузнали все про ЦМШ, оказалось, что ее окончили такие знаменитые музыканты, как Денис Мацуев, Владимир Ашкенази. А половину международных музыкальных конкурсов выигрывают ученики школы. Это повлияло на решение поступать, хотя мы вообще ни слова не знали по-русски. Родители начали собирать документы, но все продвигалось очень медленно, нам долго не оформляли визу, так что учиться в ЦМШ я начала только с января 2017 года.

Шесть месяцев у меня были только занятия с педагогом по фортепиано и русскому языку, в общий русскоязычный класс я не ходила. Но с сентября уже занимаюсь с классом, пока это сложно, ведь я почти не говорю по-русски, хотя на слух понимаю многое.

Развернуть Сюй И Тен во время занятия с педагогом © Архив Центральной музыкальной школы Сюй И Тен во время занятия с педагогом © Архив Центральной музыкальной школы

Большинство приезжих или иностранных учеников ЦМШ живут в интернате при школе под надзором воспитателей, но мне очень хотелось жить с мамой, и она поехала со мной. Папа снял нам квартиру прямо напротив школы, так что нам совсем не надо тратить время на дорогу. Мама говорит только на китайском, так что мы пока стараемся не уходить далеко от дома: когда без знания русского теряешься на московской улице, ощущаешь себя как инопланетянин.

В Москве мне нравится все, особенно — зима, когда морозно и снежно на улице. Вот только еду здешнюю я не люблю: русские едят много мяса, а я предпочитаю овощи. Но мама нашла недалеко от дома магазин китайских продуктов и готовит мне то, что мы ели в Китае. Даже в школу делает мне те блюда, что я люблю, поэтому в школьной столовой я почти не ем.

Будни я провожу в школе, в выходные репетирую дома: в ЦМШ очень сложная программа, но на то это и лучшая музыкальная школа в мире. Так говорят учителя, и я тоже так думаю. Иногда ничего не хочется делать, учить, разбирать, но мой педагог всегда находит слова, чтобы придать мне сил.

Моя мечта — стать пианисткой, ездить по миру с концертами.

Саво Мичович, студент 4-го курса лечебного факультета Сеченовского университета

Я из Подгорицы, столицы Черногории. Стать врачом решил уже в старших классах, после тяжелой болезни и смерти отца. Когда пришло время поступать, я рассматривал университеты в Австрии и в России. Но в итоге выбрал Россию: тут условия лучше — я учусь на "бюджете", все учебники, книги для меня тоже бесплатны, а в Австрии пришлось бы платить, для нас это очень дорого. В Черногории очень высоко ценят русскую медицинскую школу, бывает даже, что наших сложных пациентов направляют на операции и лечение в Москву, Петербург - этот факт тоже повлиял на мой выбор. А еще для меня очень важна культурная связь между сербами и русскими. Мама была рада тому, что я выбрал профессию врача, но, конечно, очень переживала, что уезжаю. Хотя у меня не было оущуения, что я еду в какую-то совершенно чужую страну.

Развернуть Саво Мичович на занятиях в Сеченовском университете © Личный архив Саво Мичовича Саво Мичович на занятиях в Сеченовском университете © Личный архив Саво Мичовича Первый год в России я отучился в Ростове-на-Дону — существует специальная программа для будущих медиков, которая отправляет будущих студентов-иностранцев на подготовительный курс. Там я изучал русский, биологию, физику, химию. В конце года сдал экзамены на отлично, мне предложили на выбор несколько медицинских вузов, и я выбрал Сеченовский университет. Освоился очень быстро — в этом помогли мои однокурсники, которые сразу приняли меня как своего. Также помогает администрация нашего вуза, она делает все, чтобы иностранным студентам было комфортно. Привыкания к людям, к особенностям менталитета у меня практически не было — сербы и русские очень похожи по характеру. В Москве люди несколько замкнутые, все бегут по своим делам, все в своих телефонах, но это сказывается влияние огромного города. А в том же Ростове-на-Дону или в Твери, или в Калуге люди совсем другие — открытые и простые. То, к чему я не могу привыкнуть до сих пор, — это огромные (по меркам Черногории) расстояния. В Подгорице можно очень быстро доехать с одного конца города в другой, а в Москве на дорогу надо часто тратить час-два. Привыкания к людям, к особенностям менталитета у меня практически не было — сербы и русские очень похожи по характеру. В Москве люди несколько замкнутые, все бегут по своим делам, все в своих телефонах, но это сказывается влияние огромного города. А в том же Ростове-на-Дону или в Твери, или в Калуге люди совсем другие — открытые и простые. Саво Мичович студент 4 курса лечебного факультета Сеченовского университета В Москве, кажется, есть все что угодно: самые диковинные развлечения, самые разнообразные рестораны. Но здесь нет магазина балканских продуктов. Если честно, еда в Черногории гораздо вкуснее — и мясо, и рыба, и молочные продукты. У нас маленькая страна, маленькие производства — все домашнее и очень вкусное. И от еды можно получить настоящее удовольствие. А в России, скорее, ешь для того, чтобы наесться. Я каждый раз приезжаю с каникул с огромным чемоданом всяких балканских вкусностей: привожу вяленое мясо, сладости, айвар — это такая паста из печеных болгарских перцев, ее едят со свежим хлебом — неописуемо вкусно! Развернуть Саво Мичович на родине в Черногории © Личный архив Саво Мичовича Саво Мичович на родине в Черногории © Личный архив Саво Мичовича Домой я езжу два раза в год, на каникулы и, конечно же, с удовольствием навещаю маму, родных. Но все же сейчас уже ко мне приходит чувство, что мой дом — в России, мне хорошо здесь, а в Черногорию я приезжаю в гости. Здесь моя девушка, мои друзья, здесь я надеюсь работать хирургом в хорошей больнице. Многие московские больницы сегодня делают уникальные операции, придумывают новые способы лечения тяжелых болезней, так что поработать в команде молодых ученых, которые создают медицину будущего - моя мечта.

Антонин Штерба, студент 1-го курса магистерской программы "Финансовая экономика" МГИМО

Я родился и вырос в Чехии. Решил ехать учиться в Россию очень спонтанно, когда времени на подачу документов уже почти не оставалось. Можно даже сказать, что это было в тот момент необдуманным решением, которое кардинально изменило мою жизнь. Но в итоге я ни разу не пожалел о нем. Считаю, что каждому молодому человеку необходимо выходить за рамки своей зоны комфорта и постоянно соревноваться с самим собой. А возможность поехать в такую колоритную страну, как Россия, и начать все с нуля была как раз тем самым вызовом, которого я ждал после окончания гимназии. МГИМО выбрал после того, как посмотрел в Интернете его рейтинги и почитал о его выпускниках. Не каждый университет готовит будущих президентов, и министров, так что я даже не рассматривал другие вузы.

Развернуть Антонин Штерба в МГИМО © Личный архив Антонина Штерба Антонин Штерба в МГИМО © Личный архив Антонина Штерба

В России меня очень удивил патриотизм русских: в Европе, конечно, люди тоже гордятся своими странами, но только здесь я увидел такое страстное желание выражать эту любовь к своей родине. По-моему, каждый россиянин стремится доказать свою принадлежность к стране. Это особенно заметно в день Победа. Мне кажется, ни в одной стране его не отмечают так торжественно.

Одно из испытаний, которые приходится ежедневно преодолевать в России, — это бюрократическая система. Мне всегда жаль того времени, которое уходит на получение разрешений, справок и прочих документов. Думаю, решив эту проблему, например, путем развития цифровой экономики, Россия может выиграть очень многое для своих граждан.

Поначалу меня больше всего удивляло и злило то, что на любой вопрос мне отвечали "нет". Тогда из-за плохого знания русского языка я не очень понимал, что "нет" — это зачастую не значит отказ, просто иногда надо настоять, выяснить, в чем дело. Зато мне пришлось научиться быстро реагировать, объясняться, предлагать другие варианты, чтобы добиться своего. Способность не воспринимать ответ "нет" как отказ — один из важнейших уроков, которому иностранный студент должен усвоить для того, чтобы чувствовать себя зв России комфортно и без комплексов. Антонин Штерба студент 1 курса магистрской программы "Финансовая экономика" МГИМО

Многие говорят, что русские угрюмые, мало улыбаются — на самом деле эти же люди могут быть добродушными. На мой взгляд, корни этого явления уходят в историю. Российский народ пережил много бед, несправедливости, крепостное право, репрессии, так что мне кажется, этот страх за свою жизнь и судьбу остался в крови у русских. Люди боятся сказать лишнее, сделать лишнее. Легче перестраховаться, снять с себя ответственность и сказать, что то или это делает начальник. Или что нужно получить разрешение сверху. Это и порождает бюрократию. В Чехии такого, конечно, нет.

Первое время я жил между общежитием и университетом — в город почти не выходил. Когда я уже немного стал говорить по-русски, стало гораздо легче. Сейчас я свободно говорю и пишу на русском. Конечно, находиться в России иностранному студенту, да и вообще иностранцу без знания языка — очень и очень трудно. Для того чтобы найти друзей или завести просто хорошие отношения с людьми, необходимо выучить язык. Тонкости языка и русского юмора — неотъемлемые черты при общении с русским народом. Как только я начал понимать русский юмор и даже сам шутить, люди стали казаться мне более открытыми и дружелюбными.

В России очень большой интерес к иностранцам. В Европе такого нет. Например, в Германии никто не обратит внимание на чеха, а в Швеции — на бельгийца. А в России ты сразу в центре внимания. Для того чтобы завести разговор, было достаточно сказать, что я — иностранец и приехал в Россию учиться из Чехии. У собеседника сразу появлялись вопросы: "А почему не остался дома?", "А почему выбрал Россию?" или "А почему не поехал учиться куда нибудь в Европу?" и так далее. Такое внимание, конечно, очень приятно.

Пока точно не решил, где буду работать. Но я тут уже пятый год, и если после магистратуры будет хорошее предложение работодателя, возможно, останусь здесь.

Карина Салтыкова