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Ездовых оленей доставили на арктический остров Колгуев вертолетом для подсчета стада

Общество
30 августа, 15:11 UTC+3

Оленеводы будут также проводить ветеринарные мероприятия и регулировать структуру стада

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Ездовых оленей привезли на остров Колгуев в Баренцевом море (Ненецкий автономный округ) вертолетом для проведения работ по подсчету стада. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

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"Двенадцать ездовых оленей доставили на остров Колгуев вертолетом. Животные помогут местным оленеводам провести подсчет стада, сократившегося за последние несколько лет в сотню раз. Использование ездовых оленей позволит приучить оленей к присутствию человека, оленеводам это даст возможность организовать сезонное использование оленьих пастбищ, проводить ветеринарные мероприятия, контролировать ход отельной компании, во время коральных работ регулировать структуру стада и производить своевременное лечение и выбраковку больных оленей", - говорится в сообщении.

Программа восстановления оленеводства на Колгуеве стартовала два года назад. Тогда же на остров была завезена первая партия быков-производителей. После пары отелов, по оценкам экспертов, на Колгуеве родилось около 200 телят, подсчет поголовья будет проводиться этой осенью. Это будет сложная процедура из-за специфики территории острова - множества сопок и каньонов на большом отдалении друг от друга.

По словам представителя семейно-родовой общины "Салды" Егора Варницына, которые приводит пресс-служба, на острове сегодня 8 человек, готовых заниматься оленеводством. Чтобы приобрести ездовых быков, община получила окружной грант в размере 285 тысяч рублей.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них практически все важенки (145 женских особей). Колгуев - остров на востоке Баренцева моря.

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