Более тысячи молодых людей стали участниками проекта "Молодежная команда страны"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более тысячи молодых людей стали участниками первого направления проекта "Молодежная команда страны" (МКС), посвященного подготовке к участию в выборах. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС депутат Госдумы, председатель Молодежного парламента при Госдуме Наталья Кувшинова.

Проект реализуется с апреля 2017 года, в его рамках действуют два направления - "Молодые парламентарии" и "Молодые управленцы". Участники проекта, зарегистрированные на портале МКС, получили возможность попробовать себя в роли кандидатов на выборах органов местного самоуправления.

"1220 участников на сегодняшний день из 14 регионов являются самыми активными претендентами на право завоевания депутатского мандата соответствующих муниципальных уровней", - проинформировала Кувшинова, отметив, что с помощью портала они "проходят обучающие семинары, выполняют практические задания". Она уточнила, что в 14 субъектах РФ, выбранных для реализации проекта, в единый день голосования 10 сентября "будут проходить наиболее масштабные выборы в органы местного самоуправления". При этом, по словам Кувшиновой, самыми активными регионами, где "участие в проекте МКС вызывает наибольший интерес у представителей молодежи", стали Алтайский край, Вологодская область, Северная Осетия. Они "опережают [другие регионы] по численности участников, по вовлечению наставников со стороны депутатов, руководителей регионов, известных общественных, политических деятелей и, конечно же, активности самих ребят", пояснила парламентарий.

Кувшинова констатировала, что промежуточные итоги реализации проекта можно будет подвести после 10 сентября, когда станет понятно, "сколько же ребят из числа вот этой тысячи участников Молодежной команды страны станут депутатами разного уровня". Но, уверена она, уже сейчас можно видеть, что "проект зашел, [его] приземленность к конкретным территориям, разговор на понятном языке, использование современных средств, интернет-ресурсов, чтобы молодым ребятам объяснить, как, не имея политического, технологического опыта, овладеть матчастью, как зарегистрироваться [на выборах], вести диалог, вести предвыборную агитацию, проводить встречи, нашло интерес".