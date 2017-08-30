Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность своих детей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не намерен обсуждать в публичном поле деятельность своих детей. Так он ответил на просьбу прокомментировать, в частности, публикации оппозиционера Алексея Навального о его сыне Николае Чоулзе.
"Я их [публикации] не видел и не собираюсь смотреть, но мне рассказали коллеги", - сказал Песков. "Семью свою я не намерен ни с кем обсуждать и воспринимать информацию [о членах семьи] от кого бы то ни было", - заявил он.
Отвечая на вопрос об общественной деятельности своей дочери Елизаветы, Песков признался, что относится к этому "настороженно". "Но опять же не собираюсь ни с кем это обсуждать", - добавил он.