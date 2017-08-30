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Горные вершины в Северной Осетии предложили назвать именами погибших в Беслане спасателей

Общество
30 августа, 15:35 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, августа. /ТАСС

Администрация района проводит опрос среди жителей, после чего идея будет рассмотрена на заседании парламента

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. МЧС предложило назвать горные вершины в Северной Осетии именами двух спасателей, погибших во время теракта в бесланской школе в 2004 году. Соответствующее обращение ведомства получил парламент республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Заксобрания региона.

"Мы получили от МЧС России обращение по присвоению безымянным горным вершинам в Алагирском районе имен погибших спасателей Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина. В настоящее время глава администрации местного самоуправления Алагирского района Арсен Бутаев проводит среди жителей опрос, после идея будет рассмотрена на заседании парламента в начале октября", - пояснили в пресс-службе.

Представитель Заксобрания Северной Осетии добавил, что именами спасателей могут назвать две вершины высотой 3 тыс. 585 м и 3 тыс. 649 м, расположенные в районе массива Тепли Главного Кавказского хребта.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Спасатель Кормилин был откомандирован из Москвы в Северную Осетию и погиб во время взрыва при погрузке тел убитых заложников. Был посмертно награжден орденом Мужества. Одновременно смертельные ранения получил его коллега Замараев, который попал под огонь террористов во время штурма школы. При эвакуации он попросил сначала помочь детям, а сам скончался в карете скорой помощи от потери крови.

 

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