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Видеонаблюдение на выборах 10 сентября будет вестись в 21 регионе

Общество
30 августа, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Видеонаблюдение организовано добровольно, за счет собственных средств субъектов

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано на выборах 10 сентября в 21 регионе России. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"У нас в 21 субъекте добровольно, по инициативе самих субъектов, за счет собственных денег будет организовано видеонаблюдение", - сказал он на заседании комиссии. Булаев уточнил, что в общей сложности видеокамерами будут оснащены 6776 участков.

Кроме того, в этом году по инициативе Центризбиркома видеонаблюдение будет вестись и в территориальных избиркомах, где голосование не проводится, но вносятся в систему ГАС "Выборы" данные итоговых протоколов с участков. Видеокамеры установят в 349 территориальных избиркомах в 20 регионов.

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

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