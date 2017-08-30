АТОР: аннуляции туров в Турцию из-за Коксаки составили 10-15% от общего числа отказов

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество реальных досудебных аннуляций туров в Турцию из-за вируса Коксаки составило 10-15% от общего количества отказов.
Об этом сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Наши аналитики считают, что дополнительные 10-15% от тех людей, которые планировали отдых в Турции, отказались от этой мысли именно из-за сообщений о вирусе Коксаки. Таким образом, совокупное снижение объемов продаж порядка 30% относительно предыдущего месяца", - сказала исполнительный директор АТОР.
Ранее в СМИ появилась информация о распространении в Турции среди отдыхающих энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки.