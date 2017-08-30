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АТОР: аннуляции туров в Турцию из-за Коксаки составили 10-15% от общего числа отказов

Общество
30 августа, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В организации сообщили, что совокупное снижение объемов продаж относительно июля составило около 30%

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество реальных досудебных аннуляций туров в Турцию из-за вируса Коксаки составило 10-15% от общего количества отказов.

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Об этом сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Наши аналитики считают, что дополнительные 10-15% от тех людей, которые планировали отдых в Турции, отказались от этой мысли именно из-за сообщений о вирусе Коксаки. Таким образом, совокупное снижение объемов продаж порядка 30% относительно предыдущего месяца", - сказала исполнительный директор АТОР.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении в Турции среди отдыхающих энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки.

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