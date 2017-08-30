Специалисты Минздрава РФ предлагают изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Возможность изымать детей, больных ВИЧ-инфекцией, из семей, где родители отказываются их лечить, необходимо закрепить на законодательном уровне. Такое мнение высказал ТАСС в среду главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин.
ВИЧ/СПИД-диссиденты отрицают диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения. "На законодательном уровне закрепить такое положение. Когда возникает угроза жизни ребенка, должно быть: первое - предупреждение, а второе - изъятие ребенка из семьи и лечение его", - сказал Воронин.
Он отметил, что Россия сейчас является единственной страной, где приоритет прав родителей выше прав ребенка. По его словам, во многих, в том числе, западных странах, когда родители отказываются лечить ребенка, с ними пытаются разговаривать, но когда видят, что ребенку плохо, его изымают из семьи.
"Мы обратились к уполномоченному по правам ребенка РФ, чтобы этот вопрос по СПИД-диссидентам решить", - добавил Воронин.
Обращение связано со смертью 8-летней девочки в Петербурге, родители которой являлись СПИД-диссидентами и отказывались лечить ребенка от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям. Год назад девочка начала получать терапию, однако было уже поздно.