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Путин обратил внимание врио главы Адыгеи на состояние школ и продажу мест в больницах

Общество
30 августа, 15:59 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 30, августа. /ТАСС

Президент России призвал Мурата Кумпилова провести соответствующие проверки, отметив, что есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются жители республики, "и решить их эффективно не могут"

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова решить проблемы аварийного состояния школьной инфраструктуры в регионе и разобраться со случаями продаж мест в больницах. Путин на встрече с Кумпиловым представил ряд обращений и жалоб жителей республики, которые поступили на "Прямую линию" президента.

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"Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы как бывший премьер не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это ваше внимание: "крыша течет в классах, грибок" и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок - "все лежит на плечах родителей"; "в школе нет спортзала, нет даже туалета" и так далее, - процитировал президент тексты обращений. - Надо, конечно, на качество школьных зданий и вообще школьной инфраструктуры обратить особое внимание. Это не случайная информация".

Еще одна проблема, по его словам, "в принципе характерна для всех субъектов РФ", - нерешенные проблемы в области здравоохранения. "Но одно из этих обращений все-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам. Граждане пишут о какой-то новой "услуге": продаже койко-мест в стационарах, то есть врач дает направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь и место тебе находят", - рассказал об одной из жалоб граждан глава государства.

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Он призвал Кумпилова "провести соответствующие проверки и с этим поразбираться", отметив, что есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются жители республики, "и решить их эффективно не могут". "Очень рассчитываю, что вам, как, надеюсь, будущему руководителю республики, удастся многие эти проблемные вопросы решить. Хочу надеяться, что люди, которые в республике проживают, это почувствуют, почувствуют результаты Вашей работы", - добавил Путин.

Кумпилов пообещал Путину разобраться "по каждому обращению граждан". "Сделаем все от нас зависящее, чтобы люди почувствовали работу органов исполнительной власти в положительном направлении", - добавил он.

"Самое главное - оправдать, конечно, доверие людей. И, надеюсь, они вас поддержат. Вы - человек не новый, хорошо знаете обстановку, используйте, пожалуйста, все Ваши знания, опыт для эффективного решения этих задач", - резюмировал Путин.

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Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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Путин, Владимир Владимирович Кумпилов, Мурат Каральбиевич
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