Более 11 млн школьников приняли участие в президентских играх в 2017 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 11 млн школьников приняли участие в школьных этапах президентских состязаний в 2016/2017 учебном году - это на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом в среду сообщил директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Игорь Михеев на пресс-конференции, посвященной развитию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания школьников.

"Мы находимся на финальном этапе проведения президентских игр. С 2010 года было решено, что такие игры будут проходить под эгидой президента. Ежегодно количество и качество президентских состязаний растет, и такие мероприятия находят большую огласку. Самое главное, что вовлечены и родители, и педагоги", - отметил Михеев.

Он подчеркнул, что, по данным мониторинга Минобрнауки, количество школ тоже увеличивается. "Этот 2016/2017 учебный год показал, почти 90% школ (их около 42 тыс.) приняли участие в региональных или муниципальных отборочных мероприятиях. Это хороший сигнал", - отметил Михеев.

По его словам, главная задача Минобрнауки на сегодняшний момент - популяризация спорта, физической культуры и здорового образа жизни.

Исполнительный директор "Российского движения школьников" Денис Клебанов отметил проблему недостаточного информационного сопровождения мероприятий и рассказал, что в этом году будет организована онлайн-трансляция церемонии открытия, поскольку "дети должны видеть, в чем они участвуют".

По словам Клебанова, в этом году впервые в истории было произведено анкетирование детей. "Мы должны понимать, что сами дети думают о состязаниях, что им нравится, что не нравится, какие у них есть предложения. Более 11 тыс. детей со всех страны приняли участие в анкетировании, мы получили аналитику, в чем нам помогал наш партнер - Центр тестирования МГУ. Дети в целом довольны, им нравится", - сказал он.

О соревнованиях

С 7 по 28 сентября 2017 года в "Орленке" пройдут Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".

Программа игр состоит из основных (обязательных) и дополнительных видов. В 2017 году в обязательную программу Президентских спортивных игр входят - баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительная программа представлена тремя видами - лапта, гандбол, тэг-регби 5х5.

Во время проведения всероссийского финала Президентских спортивных игр будет реализована образовательная программа для обучающихся и педагогов. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта.