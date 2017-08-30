ОНФ объявил молодежный конкурс работ о видении будущего

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках нового направления работы "Молодежка ОНФ" объявляет конкурс работ, связанных с образом будущего. Работы победителей будут представлены президенту, заявил в среду руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".

"Мы хотим предложить, чтобы молодежь рассказала о своем видении этого образа (будущего - прим. ТАСС). Две номинации, эссе - это для интеллектуалов, которые в пятистраничном тексте по какой-то заданной теме: власть, образование, здравоохранение, должны предложить амбициозную идею, прорывную, может быть альтернативу тому, что есть", - сказал Анисимов.

Вторая номинация - креатив, пояснил он. В рамках этой номинации образ будущего можно будет "нарисовать, изложить в стихах или сделать видеоролик".

"Образ будущего ждут, образ будущего глазами молодых, безусловно, мы через голосование выберем (лучшие работы - прим. ТАСС) и это будет лежать на столе у президента", - уточнил Анисимов.

С 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. В смене принимают участие более 300 человек, в том числе молодые журналисты, блогеры, главные редакторы и эксперты в сфере СМИ.