Около 700 обманутых дольщиков Саратовской области получат квартиры до конца года

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 700 обманутых дольщиков получат квартиры до конца 2017 года в Саратовской области. Об этом сообщил в среду на заседании областного правительства врио региона губернатора Валерий Радаев.

"По проблеме обманутых дольщиков еженедельно проводим заседания рабочей группы с людьми, правоохранительными органами, застройщиками, курирующими конкретные дома. Выработан четкий алгоритм. В этом году квартиры получат 700 человек", - сказал Радаев, уточнив, что также в 2017 году планируется возобновить строительство 10 домов в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин провел две встречи с дольщиками региона. После этого 5 августа правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве с 40 млн рублей. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил Радаев. Володин пообещал взять ситуацию на контроль и встречаться с дольщиками еженедельно.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Министерства строительства и ЖКХ области Вячеслав Пашковский, на данный момент уже возобновлено строительство двух долгостроев в центре Саратова. "В реестре проблемных объектов числится 25 домов", - уточнил он.

По данным правительства региона, в Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся более 3 тыс. семей. Для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей.