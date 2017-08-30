ОНФ рассматривает возможность проведения баттлов для молодежи

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Новое направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ", возможно, будет проводить баттлы для молодежных команд. Об этом заявил в среду руководитель исполкома организации Алексей Анисимов, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".
"Может быть, мы придем еще к формату разных баттлов, сейчас это так модно, дискуссионных клубов, мы это тоже рассматриваем. На своем YouTube-канале, интернет-канале, где студенческие коллективы будут принимать в этом участие, будем пробовать", - сказал Анисимов.
По его словам, в баттлах будут участвовать команды молодежи, при этом планируемые баттлы не будут касаться политических вопросов.
C 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. В смене принимают участие более 300 человек, в том числе молодые журналисты, блогеры, главные редакторы и эксперты в сфере СМИ.