ОНФ рассматривает возможность проведения баттлов для молодежи

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Новое направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ", возможно, будет проводить баттлы для молодежных команд. Об этом заявил в среду руководитель исполкома организации Алексей Анисимов, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".

"Может быть, мы придем еще к формату разных баттлов, сейчас это так модно, дискуссионных клубов, мы это тоже рассматриваем. На своем YouTube-канале, интернет-канале, где студенческие коллективы будут принимать в этом участие, будем пробовать", - сказал Анисимов.

По его словам, в баттлах будут участвовать команды молодежи, при этом планируемые баттлы не будут касаться политических вопросов.

C 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. В смене принимают участие более 300 человек, в том числе молодые журналисты, блогеры, главные редакторы и эксперты в сфере СМИ.