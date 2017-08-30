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Суд в Бразилии отменил действие разрешающего добычу ископаемых в Амазонии указа

Общество
30 августа, 17:46 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 30, августа. /ТАСС

Вердикт может быть обжалован в вышестоящей инстанции

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Суд Федерального округа Бразилии отменил действие президентского указа, разрешающего добычу полезных ископаемых в заповедном районе Амазонии. Об этом говорится в вердикте, опубликованном на официальном сайте судебной системы южноамериканской республики.

"Анализ нормативных актов показывает, что <...> намерение федеральной исполнительной власти лишить территорию национального заповедника охраняемого статуса (полностью или частично) посредством указа и без предварительного обсуждения в Национальном конгрессе является неадекватным", - говорится в тексте решения. Вердикт является временным и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

На прошлой неделе президент Бразилии Мишел Темер подписал указ, который снимал запрет на добычу полезных ископаемых в заповедном районе Амазонии. Речь идет о территории, расположенной на севере страны между штатами Пара и Амапа. Ее площадь составляет 47 тыс. кв. км, что превышает размер некоторых европейских стран. Данная территория была объявлена заповедной зоной в 1984 году во времена военной диктатуры в Бразилии. Считается, что земля в этом районе богата золотой и медной рудами и другими минералами.

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