Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделю

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Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 39% жителей Московской области каждую неделю бывают в парке хотя бы один раз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья в среду по итогам проведенного опроса. Минкульт опросил три тысячи жителей различных муниципалитетов Подмосковья.
"Большинство опрошенных - 68% имеют доступ хотя бы к одному парку культуры и отдыха в пределах своего населенного пункта. При этом любят проводить досуг в парке 54%, а 39% посещают парк каждую неделю", - подсчитали там.
Согласно результатам опроса, чаще всего жителям области мешает посещать парки дефицит свободного времени, при этом 74% респондентов хотели бы ходить в них чаще.
По данным исследования, около 86% опрошенных довольны благоустройством и содержанием парков культуры и отдыха Московской области. Жители Подмосковья заметили положительные изменения инфраструктуры парков.
Опрос также выявил недостаток информационных стендов, кафе, туалетов и медпунктов, прокомментировала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
"Выявлен запрос на дальнейшее развитие парков региона, в частности, имеется недостаток таких объектов, как информационные стенды, места общественного питания, общественные туалеты и пункты медицинской помощи. Отдельная задача - это развитие в парках инфраструктуры для людей с ограниченными возможностям", - процитировали ее в пресс-службе