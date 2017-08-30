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Севастопольский госуниверситет открыл кафедру судостроителей на базе морского завода

Общество
30 августа, 18:03 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 30, августа. /ТАСС

Кафедра разместится на базе Севастопольского морского завода

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет впервые открыл кафедру "Морские технологии", которая разместится на базе Севастопольского морского завода и будет готовить специалистов для верфи, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"На территории производственной площадки Севастопольского морского завода Центра судоремонта "Звездочка" Севастопольский государственный университет открыл базовую кафедру "Морские технологии", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что благодаря подготовке специалистов непосредственно на производстве кораблестроители смогут поделиться опытом со студентами, а руководство завода будет способствовать трудоустройству как на это предприятие, так и на другие заводы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Севастопольский морской завод входит в состав Центра судоремонта "Звездочка" и является крупнейшим судостроительным предприятием Севастополя. Сейчас на заводе начата масштабная реконструкция, общая сумма средств, которые будут направлены на эти цели, превышает 7 млрд рублей.

Финансирование осуществляется Объединенной судостроительной корпорацией, куда входит Центр судоремонта "Звездочка", а также из средств федерального бюджета.

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