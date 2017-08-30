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Международная федерация журналистов проверяет информацию о задержании Курбатовой в Киеве

Общество
30 августа, 18:49 UTC+3 /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Представитель организации Эсти Ортиз сообщил, что будет проведено тщательное изучение информации, в особенности в отношении выдвинутых обвинений

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БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Базирующаяся в Брюсселе Международная федерация журналистов (МФЖ) проверяет данные о задержании на Украине журналистки Первого канала Анны Курбатовой и выдвинутых против нее обвинениях. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель организации Эсти Ортиз.

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"Мы находимся в контакте с организациями журналистов в России и на Украине. Обе структуры подтвердили, что она была задержана СБУ. Мы проведем тщательное изучение информации, в особенности в отношении выдвинутых против нее обвинений, после чего сделаем официальное заявление", - сказал он.

Один из последних сюжетов Анны Курбатовой из Киева был посвящен депортации двух испанских журналистов 24 августа. Этот факт МФЖ осудила в специальном заявлении и "попросила испанские власти потребовать от Киева официальных разъяснений".

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Известно, что ранее Курбатовой неоднократно поступали угрозы за освещение событий, которые происходят на Украине. В Службе безопасности Украины, комментируя обстоятельства похищения, заявили, что "все происходит в рамках законодательства". Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Анна Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ". 

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