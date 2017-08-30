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"Магазин верных решений" АСИ откроется в Псковской области

Общество
30 августа, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

"Магазин верных решений" - это онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) откроет "Магазин верных решений" для внедрения лучших практик социально-экономического развития регионов в Псковской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба АСИ.

"Соглашение о внедрении успешных практик социально- экономического развития из "Магазина верных решений" на территории Псковской области подписали 30 августа генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Псковской области Андрей Турчак", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на данный момент руководством региона уже отобрано пять проектов "магазина" для реализации в Псковской области.

Среди них "Создание современной системы переработки твердых коммунальных отходов", "Строительство и реконструкция объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения", "Проведение региональных сельских спортивных игр", "Развитие общественных пространств", "Модернизация уличного освещения в городских округах Псковской области на основе энергосервисного контракта".

"Для нас очень важно, когда губернатор лично отбирает приоритетные проекты, предлагаемые Агентством стратегических инициатив, для реализации в своем регионе. Когда это становится приоритетным для руководителя субъекта, это уже 100 процентов успеха", - цитирует Чупшеву пресс-служба.

Помимо Псковской области, соглашение о внедрении успешных практик "Магазина верных решений" с АСИ подписали 26 регионов России.

Площадка АСИ

"Магазин верных решений" - это онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам. Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

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