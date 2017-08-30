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Псковская область получила поддержку АСИ в проекте детского технопарка "Кванториум"

Общество
30 августа, 19:40 UTC+3 ТАСС

Детский технопарк в Псковской области планируется создать в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"

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ТАСС, 30 августа. Псковская область получила поддержку Агентства стратегических инициатив в проекте создания в регионе в 2018-2020 годах детского технопарка "Кванториум". Об этом сообщила пресс-секретарь псковского губернатора Оксана Ширан по итогам прошедшей в среду в Москве встречи главы региона Андрея Турчака с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой.

Заявку на создание технопарка область направила в Минобрнауки РФ в этом месяце.

"Речь шла о совместной реализации проекта по развитию в регионе дополнительной образовательной среды. АСИ поддержало заявку Псковской области на создание детского технопарка "Кванториум" на базе Центра науки и спорта "Без предела", - цитирует Ширан комментарий губернатора по итогам встречи.

Детский технопарк в Псковской области планируется создать в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" на основе частно-государственного партнерства.

Технопарки "Кванториум"

Ранее сообщалось о планах Минобрнауки открыть в стране в 2017 году 17 детских технопарков "Кванториум", столько же было открыто в 2016-м, когда на создание этих структур из федерального бюджета был выделен почти миллиард рублей. К 2020 году сеть детских технопарков по всей стране должна увеличиться до 85 центров.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Партнерами сети, которые курируют научные направления, стали Ростех, "СИБУР Холдинг", "Камаз", "Росатом", "Северсталь", "Газпром" и другие российские компании.

Область и АСИ подписали также на этой встрече два соглашения о сотрудничестве. Первое направлено на улучшение инвестиционного климата, развитие социальной и профессиональной мобильности молодых кадров и коллективов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы, второе касается внедрения на территории региона успешных российских практик в социальной сфере и сфере ЖКХ.

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