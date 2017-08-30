На детский технопарк "Кванториум" в Костромской области направят почти 80 млн руб.

ТАСС, 30 августа. Костромская область получит 79,3 млн рублей из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум", сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Костромской проект по созданию детского технопарка признан победителем федерального конкурсного отбора региональных программ развития. Сумма федерального гранта для региона составит 79,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Конкурсный отбор по программе создания условий доступного допобразования естественнонаучной и технической направленности провело Министерство образования и науки РФ. В нем приняли участие 22 региона, 13 из которых признаны победителями.

По данным властей, технопарк создадут на базе машиностроительного техникума в Костроме. Объект оснастят современным высокотехнологичным оборудованием в сфере гидродинамики, электротехники, фотоники, беспилотной авиации, радиоэлектроники, робототехники, промышленного дизайна, IT-технологий.

Аудиторией технопарка, как ожидается, станут дети в возрасте от 6 до 18 лет, которые планируют продолжить образование технического направления, а также студенты профессиональных учебных заведений. Они смогут приобрести навыки работы с системами лазерной резки, устройствами проектирования и производства печатных плат, 3D-проектирования.

Проект планируется реализовывать три года. Сейчас ведется подготовка помещения, намечена закупка оборудования. "Кванториум" в Костроме планируется открыть в 2018 году.