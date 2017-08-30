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Волгоградская область получит более 70 млн руб. на создание детского технопарка

Общество
30 августа, 19:56 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 30, августа. /ТАСС

Технопарк откроют в следующем году на базе регионального опорного технического университета и Волгоградского отделения Приволжской железной дороги

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ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", в котором дети и подростки смогут обучаться по перспективным естественно-научным и техническим направлениям, откроется в Волгоградской области в 2018 году. На его создание будет выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Волгоградская область вошла в число 13 регионов-победителей конкурсного отбора на предоставление федеральной субсидии для создания сети детских технопарков "Кванториум". На эти цели в 2018 году регион получит более 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, технопарк откроют в следующем году на базе регионального опорного технического университета и Волгоградского отделения Приволжской железной дороги. "Кванториум" смогут посещать 900 детей. Они будут изучать компьютерные технологии, операционные системы, альтернативную энергетику, нейротехнологии, программирование. Стратегическая цель проекта - возрождение престижа инженерных и научных профессий, поддержка одаренных детей, формирование системы подготовки высококвалифицированных инженеров и ученых нового типа.

В пресс-службе добавили, что сейчас по программам дополнительного образования в регионе работают 206 государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются около 225 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. С учетом возрастных особенностей обучающихся реализуются около 50 модельных программ дополнительного образования по инженерно-техническим компетенциям.

Открытие детских технопарков "Кванториум" реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ "Доступное дополнительное образование для детей". На данный момент площадки детских технопарков "Кванториум" функционируют в 19 регионах страны.

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