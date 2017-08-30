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Власти Южной Осетии рассматривают вопрос о переносе начала учебного года с 1 на 4 сентября

Общество
30 августа, 20:19 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 30, августа. /ТАСС

Причиной переноса является День скорби по жертвам Бесланской трагедии

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ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что согласен перенести начало нового учебного года с 1 сентября на 4 сентября, в связи с Днем скорби по жертвам Бесланской трагедии. Такое мнение он высказал в среду на ежегодной педагогической конференции в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

Педагогическое сообщество республики в ходе конференции выступило с мнением, что не корректно отмечать в Южной Осетии 1 сентября - начало нового учебного года, праздными мероприятиями, когда в Северной Осетии в эти дни скорбят по жертвам теракта в Бесланской школе № 1.

"Я только за перенос начала нового учебного года с первого сентября на четвертое, однако инициатива должна исходить от вас, - сказал Бибилов. - Именно коллегия министерства образования совместно с родительским сообществом должные решить этот вопрос и представить мне ваши предложения".

Президент пояснил, что считает такое решение целесообразным, так как "несмотря на то, что днем траура считается третье сентября, все началось первого, когда террористы захватили школу". "Если большинство выступит за перенос начала нового учебного года - я готов подержать ваше предложение, и уже следующий учебный год начать с 4 сентября", - добавил он.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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