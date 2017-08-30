Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне

ЛОНДОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Бюст первого человека, совершившего полет в космическое пространство, Юрия Гагарина (1934-1968), установлен в лондонском Музее науки. Скульптурное изображение известного во всем мире советского летчика-космонавта было торжественно открыто в среду в постоянной галерее музея под названием "Исследование космоса".

"Для меня очень важно, чтобы наша коллекция в музее рассказывала историю космической программы во всей полноте, а большинство технологий, представленных в музеях Европы и США, - американские", - сообщил в разговоре с российскими журналистами директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд. Именно поэтому, подчеркнул он, ему было очень важно увековечить память о Гагарине. Блэтчфорд подчеркнул, что бюст станет частью постоянной экспозиции музея.

"Мы подписали в этом году соглашение о партнерстве с Государственным музеем истории космонавтики имени Циолковского в Калуге и будем вместе разрабатывать идеи по поводу организации выставок с акцентом на пионеров российской космической программы или, скажем, будущих планов РФ в этой сфере. В течение ближайших 10-20 лет мы сделаем больше выставок про Россию", - пообещал Блэтчфорд.

Откуда скульптура

Бюст был передан в дар музею Фондом "Диалог Культур - Единый Мир", а его установка прошла в рамках отмечаемого в этом году перекрестного Года науки и образования Великобритании и России, которым объявлен 2017 год. Президент Фонда Руслан Байрамов рассказал корреспонденту ТАСС, что согласование вопроса с установкой памятника прошло в очень краткие сроки. "Процедуры заняли несколько месяцев, что достаточно быстро, потому что наши партнеры - ценностно близкие люди, мы говорим на одном языке и нам не нужно объяснять, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин, у нас хорошая синхронизация", - сообщил Байрамов.

Проект по установке бронзовых изваяний Юрия Гагарина в разных странах мира начался в 2011 году, и с того момента в почти 30 странах мира появилось более 40 бюстов первого космонавта. Фонд "Диалог культур - Единый мир", основанный в 2005 году, реализовал более 450 проектов в разных странах в тесном сотрудничестве с международными и российскими организациями, среди которых - ЮНЕСКО, Русское географическое общество, Российская академия наук.

Выставки про Россию

В Музее науки бюст героя Советского Союза Гагарина займет место поблизости со спускаемым аппаратом космического корабля "Союз ТМА-19М", на котором британский астронавт Тип Пик вернулся на Землю по завершении экспедиции на Международную космическую станцию. Он был установлен в музее в январе.

В марте в Музее была открыта выставка, посвященная жизни и достижениям первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. А еще ранее, в 2015 году, в Музее науки с большим успехом прошла выставка "Космонавты: рождение космической эры", посвященная советской космической программе.

Гагарин в Лондоне

Что же касается памятника Гагарину, то он не первый в британской столице. В 2011 году в центре Лондона был торжественно открыт памятник, ставший точной копией работы Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах. Улыбающийся Гагарин в скафандре без шлема шагает по символической орбите в виде ленты Мебиуса вокруг земного шара.

Установка его в Лондоне была приурочена к 50-летию посещения Гагариным британской столицы в 1961 году. За время своего визита в Великобританию Юрий Гагарин получил золотую медаль от Фонда развития космоса и встретился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом и королевой Елизаветой II, которая даже сфотографировалась с ним на память. Всего в рамках своих зарубежных визитов космонавт посетил 30 стран. В 2013 году монумент был перенесен на территорию Королевской обсерватории в Гринвиче, расположенной на юго-востоке Лондона.