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Роспотребнадзор предупредил о распространении кишечной инфекции в Японии

Общество
31 августа, 1:20 UTC+3

Ведомство просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок

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ТАСС, 31 августа. Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кишечной инфекции в Японии и рекомендовал учитывать это при планировании поездок.

"По информации органов исполнительной власти ряда префектур Японии (Гунма, Канагава и Саитама), в период с 14 августа текущего года после приема пищи, купленной в супермаркетах и ресторанах, зарегистрировано 14 случаев заболеваний (12 - дети от пяти до 12 лет), вызванных энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli 0157. Наибольшее число случаев (11) выявлено в префектуре Саитама", - сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы. Ведомство со ссылкой на данные специалистов уточняет, что фактором передачи инфекции явился картофельный салат с добавками свинины и яблок. Возбудитель, предположительно, попал в салат с плохо пастеризованными яблоками, так как загрязнение картофеля было исключено проведенными проверками.

"Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок", - добавляется в сообщении.

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