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В центре Вашингтона появилась большая надувная крыса с внешностью Трампа

Общество
31 августа, 1:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС

Нью-йоркский галерист Джон Пост Ли, который является автором куклы, сообщил, что попытался "правдиво отразить то, как ведет себя этот человек"

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Большая надувная крыса с внешностью, напоминающей президента США Дональда Трампа, установлена в среду в одном из скверов в центре Вашингтоне неподалеку от Белого дома. Вокруг фигуры в течение дня собирались туристы и местные жители, чтобы сфотографироваться или сделать селфи.

Автором куклы, рост которой составляет 4,5 м, является нью-йоркский галерист Джон Пост Ли. "Я хотел сделать нечто значимое", - рассказал он о своей идее создания куклы газете The Washington Post. "Я пытаюсь правдиво отразить то, как ведет себя этот человек", - сказал Ли.

Примечательно, что Ли разместил фигуру в вашингтонском сквере Дюпон-сёркл на законных основаниях, прежде согласовав свою акцию с Национальной парковой службой, в ведение которой входят парки, заповедники, памятники и многие городские скверы. Предположительно, надувная крыса будет находиться в американской столице по меньшей мере до конца четверга.

Ранее в этом месяце на лужайке появилась Большая надувная курица с прической Трампа. Изобразив Трампа в виде курицы, активисты пытались сказать, что президенту якобы есть чего бояться.

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