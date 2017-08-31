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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в фонд помощи пострадавшим от шторма "Харви". Об этом сообщил в среду президент данной организации под названием United Way Брайан Галлахер.
Ди Каприо перечислил указанные средства через созданный им благотворительный фонд. "Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду", - сообщил Галлахер.
"Мы надеемся, что и многие другие поддержат United Way и схожие организации", - заявил в свою очередь руководитель созданного актером фонда Терри Тамминен.
Ранее Ди Каприо уже не раз совершал пожертвования в помощь пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе от урагана "Сэнди" в 2012 году и разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году.
За последние дни многие американские знаменитости пожертвовали средства в поддержку пострадавшим от "Харви". Среди них - актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, актер Кевин Харт.