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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в фонд помощи пострадавшим от шторма "Харви"

Общество
31 августа, 4:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

Актер уже не раз делал такие пожертвования, в том числе во время урагана "Сэнди" в 2012 году и разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году

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Актер Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо

© EPA/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в фонд помощи пострадавшим от шторма "Харви". Об этом сообщил в среду президент данной организации под названием United Way Брайан Галлахер.

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Ди Каприо перечислил указанные средства через созданный им благотворительный фонд. "Мы невероятно признательны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонду", - сообщил Галлахер.

"Мы надеемся, что и многие другие поддержат United Way и схожие организации", - заявил в свою очередь руководитель созданного актером фонда Терри Тамминен.

Ранее Ди Каприо уже не раз совершал пожертвования в помощь пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе от урагана "Сэнди" в 2012 году и разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году.

За последние дни многие американские знаменитости пожертвовали средства в поддержку пострадавшим от "Харви". Среди них - актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, актер Кевин Харт.

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