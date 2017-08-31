Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виртуальные двойники известных российских деятелей появились в европейских городах

Общество
31 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Цифровых двойников знаменитых российских правителей, ученых и книжных персонажей теперь можно "поймать" в Великобритании, Франции и Нидерландах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото" с цифровыми двойниками известных личностей сменило название на Histars и стало доступно в ряде европейских городов. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Цифровую фигурку исторической личности можно загрузить, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от специальной метки. После этого персонажа можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также делать с ним фотографии.

"Разработчики приложения увеличили число локаций, где можно встретить цифровых персонажей. Теперь их можно поймать на камеру смартфона в Санкт-Петербурге, Тульской области, Крыму, а еще Париже (Франция), Лондоне (Великобритания) и Зандаме (Нидерланды). Всего разработчики создали около двух десятков новых локаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3D-копией Петра I можно сфотографироваться рядом с деревянным домиком в городе Зандаме (Нидерланды). "В этом доме гостил российский император во время путешествия Великого посольства в Голландию", - цитирует портал слова руководителя проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл. Также цифрового Петра I можно встретить в Петропавловской крепости.

Новые места создали и для 3D-фигур писателей, которые есть в приложении. Сфотографироваться со Львом Толстым можно в Ясной Поляне (Тульская область) и в поселке Гаспра (Крым), где писатель прожил около года. Цифрового Федора Достоевского удастся встретить в Санкт-Петербурге рядом с домом Родиона Раскольникова на Гражданской улице и дома Сони Мармеладовой на набережной канала Грибоедова.

Задача запущенного в 2015 году приложения - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна, в том числе, на английском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
3
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
4
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
5
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
6
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
7
Архивы уральской дивизии "черных ножей" оцифруют к 75-летию ее создания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама