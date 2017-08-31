Виртуальные двойники известных российских деятелей появились в европейских городах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото" с цифровыми двойниками известных личностей сменило название на Histars и стало доступно в ряде европейских городов. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Цифровую фигурку исторической личности можно загрузить, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от специальной метки. После этого персонажа можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также делать с ним фотографии.

"Разработчики приложения увеличили число локаций, где можно встретить цифровых персонажей. Теперь их можно поймать на камеру смартфона в Санкт-Петербурге, Тульской области, Крыму, а еще Париже (Франция), Лондоне (Великобритания) и Зандаме (Нидерланды). Всего разработчики создали около двух десятков новых локаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3D-копией Петра I можно сфотографироваться рядом с деревянным домиком в городе Зандаме (Нидерланды). "В этом доме гостил российский император во время путешествия Великого посольства в Голландию", - цитирует портал слова руководителя проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл. Также цифрового Петра I можно встретить в Петропавловской крепости.

Новые места создали и для 3D-фигур писателей, которые есть в приложении. Сфотографироваться со Львом Толстым можно в Ясной Поляне (Тульская область) и в поселке Гаспра (Крым), где писатель прожил около года. Цифрового Федора Достоевского удастся встретить в Санкт-Петербурге рядом с домом Родиона Раскольникова на Гражданской улице и дома Сони Мармеладовой на набережной канала Грибоедова.

Задача запущенного в 2015 году приложения - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна, в том числе, на английском языке.