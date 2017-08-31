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В Крыму с сентября до конца года введут льготный тариф на воду и водоотведение

Общество
31 августа, 9:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 31, августа. /ТАСС

Уровень тарифа не будет превышать 35 рублей за кубический метр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 сентября и до конца 2017 года введут льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Уровень льготного тарифа на воду не будет превышать 35 рублей за кубический метр (с учетом НДС), на этом же уровне зафиксирована стоимость услуги водоотведения. Разница между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен будет компенсирована водоснабжающим организациям из бюджета республики ", - написал он.

По словам Аксенова, льготный тариф будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2017 года. Такое решение власти приняли после обращений жителей региона, которые жаловались на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение.

"Люди платили больше 40 рублей за кубический метр. В некоторых регионах Крыма тарифы еще выше", - уточнил он.

Глава Крыма добавил, что установление льготного тарифа на водоснабжение и водоотведение на уровне 35 рублей за кубометр "является частью комплекса мер социальной поддержки крымчан, реализуемого правительством республики".

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
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