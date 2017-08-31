Прием документов на соискание Госпремий для правозащитников начнется 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прием документов на соискание Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2017 год начнется 1 сентября. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что прием документов ведет общественная комиссия при президенте по определению кандидатур на присуждение премий. "Представления на соискателей указанных премий и прилагаемые к ним материалы направляются уполномоченному по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок приема документов истекает 10 октября 2017 года.

В Кремле напомнили, что в документах на соискателя должен быть отмечен его вклад в развитие правозащитной или благотворительной деятельности, получившей широкое общественное признание в Российской Федерации, включая краткое изложение существа активной и плодотворной общественной деятельности, направленной на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества или формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней.