Архивы уральской дивизии "черных ножей" оцифруют к 75-летию ее создания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Центр документации общественных организаций Свердловской области приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса - механизированного соединения, которое в годы Великой Отечественной войны немцы прозвали дивизией "черных ножей". Работы завершатся весной 2018 года, когда будет отмечаться 75-летие создания соединения, сообщили в четверг ТАСС в управлении архивами региона.

"До весны 2018 года архивистам предстоит оцифровать большой перечень документов, связанных с историей Уральского добровольческого танкового корпуса: акты, заявки, списки, ведомости, письма обкома и УралВО (Уральского военного округа - прим. ТАСС) о формировании танкового соединения", - сказали в управлении.

Оцифровать предстоит 12 единиц хранения объемом почти 2,5 тыс. листов. "Среди них - переписка с партийными органами, директорами предприятий о поставках металла и труб, отгрузке материалов и оборудования, благодарственная телеграмма уральцам с 1-го Украинского фронта, письмо- поздравление уральцам с победой в Великой Отечественной войне от личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса, написанное 21 мая 1945 года", - уточнили в управлении.

Управление архивами Свердловской области начало программу по переводу документов в цифровой формат семь лет назад. "Тогда было принято решение о проведении оцифровки особо ценных дел, их в архивах региона более 42 тыс. единиц хранения, в том числе 5,5 тыс. фото и 58 фонодокументов, а также 31 уникальный документ. При этом каждая единица хранения может содержать от десяти до нескольких сотен страниц", - добавили в управлении.

Третья категория архивных документов, в первоочередном порядке заявленных на оцифровку, метрические книги. "Они пользуются сегодня повышенным спросом у свердловчан в связи с возросшим интересом к генеалогическим исследованиям", - пояснили в ведомстве.

Дивизия "черных ножей"

В 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне - Пермский край) областей был сформирован и оснащен особый Уральский добровольческий танковый корпус. Специально для него в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей с черными рукоятками - это стало отличительной чертой воинов, которых за особую ярость и свирепость в атаках немцы боялись и прозвали дивизией "черных ножей".

Уральские танкисты участвовали во многих наступательных операциях 1943-1945 годов. Боевой путь корпуса составил свыше 5500 км, из них с боями 2000 км - от Орла до Праги. Уральские добровольцы были награждены 42 368 орденами и медалями, Героями Советского Союза стали 37 танкистов, 27 - полными кавалерами ордена Славы.

После войны дивизия находилась в составе Северной группы войск в Польше, в 1968 году она принимала участие в операции "Дунай" в Чехословакии. После вывода группы войск из Польши в 1992 году была переделана в мотострелковую бригаду в Твери, а спустя пять лет расформирована.

Сегодня традиции Уральского добровольческого танкового корпуса продолжает 90-я гвардейская Витебско-Новгородская танковая дивизия. Соединение приступило к выполнению задач с декабря 2016 года в Челябинской и Свердловской областях.