Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Основатель "Лаборатории Касперского" откроет математическую гимназию в Подмосковье

Общество
31 августа, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Учебное заведение откроется на базе школы №10 подмосковного наукограда Реутова, обучение будет бесплатным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский

Глава и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский откроет 1 сентября физико-математическую гимназию на базе школы №10 подмосковного наукограда Реутова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Физико-математические классы на базе реутовской школы №10 - часть концепции развития Реутова как наукограда России. Создатель "Лаборатории Касперского" откроет математическую гимназию 1 сентября", - приводит пресс- служба слова городского главы Станислава Каторова.

Концепцию совместной с "Лабораторией Касперского" математической гимназии разработали в 2016 году. Старшеклассники будут учиться в этом классе по программам, согласованным с компанией, которая является будущим работодателем. В 2018 году гимназия переедет в новую школу в 10-м микрорайоне Реутова, добавили в администрации города. Обучение в гимназии будет бесплатным.

Касперский 1 сентября проведет открытый урок, где расскажет о текущих проблемах кибербезопасности в мире и России, о кадровой нехватке в ИТ-индустрии и необходимости готовить человеческий резерв, уточнили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Касперский, Евгений Валентинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама