Основатель "Лаборатории Касперского" откроет математическую гимназию в Подмосковье

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский откроет 1 сентября физико-математическую гимназию на базе школы №10 подмосковного наукограда Реутова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.
"Физико-математические классы на базе реутовской школы №10 - часть концепции развития Реутова как наукограда России. Создатель "Лаборатории Касперского" откроет математическую гимназию 1 сентября", - приводит пресс- служба слова городского главы Станислава Каторова.
Концепцию совместной с "Лабораторией Касперского" математической гимназии разработали в 2016 году. Старшеклассники будут учиться в этом классе по программам, согласованным с компанией, которая является будущим работодателем. В 2018 году гимназия переедет в новую школу в 10-м микрорайоне Реутова, добавили в администрации города. Обучение в гимназии будет бесплатным.
Касперский 1 сентября проведет открытый урок, где расскажет о текущих проблемах кибербезопасности в мире и России, о кадровой нехватке в ИТ-индустрии и необходимости готовить человеческий резерв, уточнили в пресс-службе.