Русское географическое общество определило победителей конкурса "Лучший гид России"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победителями Всероссийского конкурса "Лучший гид России" Русского географического общества стали экскурсоводы из Томска, Вологды, Москвы, Волгограда, Кронштадта и Ярославля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе РГО.
"В московской штаб-квартире Русского географического общества определили победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России". Для того чтобы принять участие в проекте, нужно было снять двухминутный видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности своего региона", - сообщили в пресс-службе.
В РГО рассказали, что гиды подошли к заданию творчески. "Участники конкурса переодевались в костюмы разных исторических эпох и сказочных персонажей, снимали видео в стиле популярных мюзиклов и читали стихи, поднимались высоко в горы, спускались в пещеры, прыгали в водопады и даже летали на дельтапланах. Благодаря этому известные достопримечательности нашей страны получили совершенно новое освещение, а о неизвестных зрители узнали такие факты, которые удивили даже опытных краеведов", - отметили в пресс-службы.
Победителем в номинации "Гид-профессионал. Музей" стала Ксения Васильева из Томска, в номинации "Гид-профессионал. Город" - Нина Смелкова из Вологды. В номинации "Гид-проводник. Горы, экотуризм" выиграл Антон Шкурин из Москвы. Лучшим гидом-любителем стал Сергей Рябухин из Волгограда, и еще двое ребят признаны победителями в номинации "Гид-любитель. До 18 лет" - Даниил Жмаев (Кронштадт) и Михаил Рубцов (Ярославль).
"Победители станут героями фильмов телеканала "Моя планета" и программ радио "Маяк", - добавили в РГО.