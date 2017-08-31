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Дефицит педиатров в Подмосковье составил 30%

Общество
31 августа, 12:18 UTC+3

Привлечь специалистов пытаются, в частности, с помощью программы льготной ипотеки

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кадровый дефицит педиатров в Московской области составил примерно 30%, сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья, главный врач Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) Нисо Одинаева в интервью агентству РИАМО.

"Как и во всей стране, в первую очередь, кадровый дефицит участковых врачей, врачей-специалистов и медсестер. Нам не хватает до 30% педиатров", - сказала она.

Власти Московской области пытаются привлекать специалистов в медицину региона за счет программы льготной ипотеки - "Социальная ипотека", добавила она. "Это единственная в стране программа, в рамках которой ежегодно выделяется 240 квартир для врачей", - пояснила Одинаева.

По данным на август 2017 года 158 врачей в регионе купили жилье по этой программе. На рассмотрении комиссии Минздрава области сейчас находится более 400 заявок, добавила она.

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