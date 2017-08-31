"Единая Россия" запускает мониторинг результативности оптимизации дошкольного образования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" запускает мониторинг результативности процесса оптимизации дошкольного образования в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партпроекта "Детские сады - детям", депутата Госдумы ("Единая Россия") Ларису Тутову.

"Мы запускаем мониторинг результативности процесса оптимизации дошкольного образования в регионах <…> По результатам мониторинга к концу октября будет разработан ряд предложений по совершенствованию процесса оптимизации, и мы направим их в профильное министерство", - сказала она.

Парламентарий отметила, что на сегодняшний день жалобы на оптимизацию в дошкольном образовании были отмечены в разных регионах страны. Она привела в пример ситуацию в детских садах Копейского городского округа Челябинской области, где "работа сокращена на полтора часа - вместо пребывания воспитанников до 19 часов родители вынуждены забирать детей в 17:30".

"Естественно, родители недовольны такими изменениями, а сотрудники системы дошкольного образования обеспокоены сокращением рабочих часов в детских садах", - заявила Тутова. По ее словам, в этой связи у родителей воспитанников возникают сложности на работе, поскольку, как правило, рабочий день заканчивается в 18, а то и в 19 часов, и работодатель будет недоволен несвоевременным уходом с работы своих сотрудников. "Это недопустимо, и данная ситуация будет взята на контроль партии", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что партия готова к публичному диалогу с родителями и педагогами. "Кроме того, будет направлен депутатский запрос в областное министерство образования и в федеральное профильное министерство с тем, чтобы выяснить причину сокращения работы часов в челябинских детских садах", - сообщила Тутова.