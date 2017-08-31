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История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Общество
31 августа, 12:28 UTC+3

Можно ли заменить жертвенного барана на корову и что такое "такбир" и "хутба"

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Мусульмане молятся в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети

Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году

© Наталья Гарнелис/ТАСС

1 сентября 2017 года мусульмане отметят один из главных исламских праздников Курбан-байрам (арабское название — Ид аль-Адха) или праздник жертвоприношения, посвященный окончанию хаджа — паломничества в Мекку. ТАСС рассказывает, как узнать дату праздника и какие традиции связаны с ним.

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Почему хадж так важен?

Хадж — одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему отпущение грехов и достижение, согласно верованиям, вечного блаженства в загробной жизни. Каждый правоверный, согласно исламскому вероучению, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" — почетное и уважаемое обращение к мусульманину.

Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа

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Почему это праздник жертвоприношения?

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, — ангел Джабраил (архангел Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (библейскому Аврааму) во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву.

Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барашка, которого они и принесли в жертву Всевышнему.

Сегодня мусульмане совершают подобное жертвоприношение независимо от того, в Мекке они или нет.

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Как узнать дату праздника?

Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа — 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Из-за различий в григорианском и мусульманском календарях дата празднования ежегодно сдвигается назад на 11 дней. В этом году она приходится на 1 сентября.

Праздник длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими. Совершить жертвоприношение можно в любой из них.
 

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Что происходит в день праздника и накануне?

В предшествующий Курбан-байраму день (День Арафат) принято соблюдать пост.

Празднование начинается с восходом солнца. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть к утренней молитве.

По окончании утреннего намаза верующие возвращаются домой, а потом снова собираются во дворах или на улице, чтобы спеть хором славословие Аллаху (по-арабски "такбир" — прим.ТАСС). Затем мулла произносит праздничные проповеди (по-арабски "хутба" — прим.ТАСС), по окончании которых мусульмане посещают кладбища, чтобы у могил помолиться за умерших.

Затем наступает время жертвенного обряда. По решению Духовных управлений мусульман в городах России для забоя жертвенных животных отведены специальные места. На этих площадках должны соблюдаться правила, согласованные с ветеринарными службами.

Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В следующие несколько дней обычно годят в гости к родным, близким и знакомым.

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Для жертвоприношения годится любой баран?

Прежде всего, надо отметить, что, по мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть не только бараны, но и верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы и козы. Однако возраст животных, идущих на заклание, строго определен: барану должно быть не более года, корове — два года, верблюду — пять лет.

Животные должны быть куплены верующими исключительно на честно заработанные деньги, без чего жертвоприношение не считается принятым Аллахом.

От одной семьи в жертву приносится одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.

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Как правильно приносить животное в жертву?

О правилах заклания жертвенного животного рассказывает Аслан Матаев — владелец овцеводческой фермы из Гудермеса, который помогает местным жителям резать баранов.

— Осторожно укладываем барана на левый бок, поворачиваем его в сторону Киблы (направление на Каабу в Мекке) и закрываем ему глаза: нельзя, чтобы животное видело нож, это может его испугать. Нож обязательно должен быть острым, чтобы не мучить животное. Передние ноги и заднюю левую связываем вместе, а правую оставляем несвязанной — во время убоя баран бьет этой ногой и таким образом выталкивает кровь из организма. Затем читаем молитву и во имя Всевышнего приносим барана в жертву. Еще необходимо смочить рот барана водой — говорят, животных, как и людей, в момент смерти мучает сильная жажда.

Подробнее о том, как совместить жертвоприношение с любовью к животным и где здесь место для бизнеса читайте на сайте "Это Кавказ"

Казарина Тамара

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