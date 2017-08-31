История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, — ангел Джабраил (архангел Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (библейскому Аврааму) во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву.

Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барашка, которого они и принесли в жертву Всевышнему.

Сегодня мусульмане совершают подобное жертвоприношение независимо от того, в Мекке они или нет.