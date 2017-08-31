Последний день лета: Дальнему Востоку угрожает тайфун, а Центральную Россию атакует холод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Европейская часть России встретила последний день лета холодной ночью, юг страны - сильными дождями, а Дальний Восток - угрозой тайфуна.

"Очень холодная ночь была в центре Европейской России, в Московской области температура опускалась практически до нуля. Не исключено, что местами на почве были и заморозки", - сказали в четверг ТАСС в центре погоды "Фобос".

Угроза селей и формирования смерчей на юге

По данным синоптиков, ненастная погода, связанная с прохождением атмосферного фронта, ожидается в четверг на территории и Южного и Северо-Кавказского округов.

"Ростовская область, Краснодарский край, республики Северного Кавказа. Сильные ливневые дожди, грозы, местами с градом, со шквалистым усилением ветра. Возможно повышение уровня в горных реках до неблагоприятных отметок и местами сход селей", - сказали в "Фобосе".

Как сообщили ТАСС в гидрометцентре Краснодарского края, на черноморском побережье 31 августа и 1 сентября возможно формирование смерчей, "потому что над акваторией Черного моря ходят холодные воздушные массы, а температура моря по сравнению с ними высокая".

Над Сочи третий день стоит грозовой фронт, из-за дождей в районе курорта также возможны сели. На остальной территории края их вероятность минимальна, так как нет обильных осадков.

Серии смерчей наблюдались над Черным морем около Сочи во вторник. В среду видео и фотографии, запечатлевшие смерчи и сделанные, в том числе, из самолетов, разошлись по социальным сетям и СМИ.

На одной из видеозаписей видно, как самолет садится в аэропорту Адлера между несколькими воронками смерчей.

Мощный тайфун угрожает Сахалину, Курилам и Камчатке

Тайфун "Санву", который в четверг подошел к южным островам Японии, может угрожать российскому Дальнему Востоку. Как сообщили в пресс-службе Приморского краевого гидрометцентра, в ближайшие сутки тайфун продолжит смещаться в западном, северо-западном направлении, затем повернет на север, северо-восток.

"По предварительным расчетам, путь тайфуна будет пролегать на расстоянии 400-500 км к востоку от острова Хонсю. В Японии пройдут тропические ливни, усилится ветер. 3 сентября вихрь приблизится к Курильской гряде, обрушив на острова сильные дожди и шквалистый ветер. 4 сентября тропический шторм выйдет на юг Охотского моря, в зоне стихии окажутся остров Сахалин и Камчатка", - отметили синоптики.

Пока тайфун движется к Камчатке, в этом регионе идут дожди, принесенные мощным охотоморским циклоном.

"На западные и южные районы Камчатского края оказывает воздействие охотоморский циклон. 31 августа умеренные, местами сильные осадки (до 20 мм за 12 часов) прогнозируются в Соболевском, Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах. Возможно усиление ветра на юго-западном побережье до 15 м/с", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В тихоокеанских регионах Дальнего Востока готовятся к приходу тайфуна, а в материковой Амурской области устраняют последствия первого снегопада.

Как сообщалось ранее, мокрый снег и ветер в ночь на 30 августа оставили без света пять населенных пунктов Селемджинского района Амурской области. По данным пресс-службы компании "Амурские электрические сети" (филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании), за минувшие сутки удалось восстановить энергоснабжение в двух поселках.

Туманы в Пермском крае

Рано утром в Перми образовался густой туман, температура воздуха держалась на отметке 6-8 градусов тепла. В течение дня ожидается повышение температуры воздуха до 19 градусов. Из-за тумана в пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы в Москву, Симферополь и Анталью.

По данным центра погоды "Фобос", в связи с влиянием циклона ливневые дожди, грозы с порывистым ветром ожидаются на юге Восточной Сибири: Новосибирская, Кемеровская области, южные районы Красноярского края, республика Тыва, Хакасия, Прибайкалье.