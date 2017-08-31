Единственная в России гонка на снегоходах по воде состоится на озере в ЯНАО

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ТАСС, 31 августа. Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде состоится 3 сентября на озере Молодежное в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Это единственное официальное мероприятие такого рода, сообщили в пресс-службе администрации города.
"3 сентября на озере Молодежное в Новом Уренгое пройдет Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде. Это единственное в России официальное мероприятие такого рода. Его основная цель - дальнейшая популяризация и развитие технических видов спорта", - сказали в администрации, добавив, что планируется участие более 20 необычных спортсменов.
Как пояснили ТАСС в мэрии, на большой скорости снегоходы могут держаться на водной глади за счет аквапланирования. "Спортсмены разгоняют снегоход на суше почти до 50 км в час, а затем на скорости выезжают на озеро, где необходимо показать лучшее время на водной трассе. Финиш снова на берегу. Соблюдены все меры безопасности, будут дежурить бригады экстренных служб", - сказали в администрации.
В соревнованиях смогут принимать участие только опытные спортсмены - члены спортивно-технических клубов города, у которых большой стаж управления снегоходом. "Снегоходы на воде - грандиозное шоу, в рамках которого демонстрируются возможности водно-моторной техники, мастерство участников, а также приемы ее использования в экстремальных ситуациях. За шесть лет проведения гонки никаких инцидентов не было", - уточнили в мэрии.