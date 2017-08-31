Пользователи "Яндекса" начинают "уставать" от работы уже с 3 часов дня

РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проектаЭкономика и бизнес 31 августа, 12:42
От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубамиСпорт 31 августа, 12:42
Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛСпорт 31 августа, 12:33
СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезонеСпорт 31 августа, 12:30
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрамОбщество 31 августа, 12:28
"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тоннТЭК 31 августа, 12:11
Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменовОбщество 31 августа, 12:10
Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работа начинает уступать место развлечениям в поисковых запросах "Яндекса" с 15 часов. Об этом свидетельствует результаты анализа, который произвели в компании.
"Около 15 часов работа начинает уступать место развлечениям. Среди наиболее характерных поисковых тем появляется первая нерабочая - игры. После 17 рабочих тем уже не остается", - говорится в отчете "Яндекса" об этом исследовании.
Аналитики компании выяснили, как меняются интересы пользователей в течение дня. Больше всего запросов относится к трем большим темам - утром и днем (с 9 до 17 часов) лидируют школа и работа, вечером (с 17 до 24) - кино и мультфильмы, ночью (начиная с времени ближе к полуночи и до 5-6 утра) - интимные услуги.