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Пользователи "Яндекса" начинают "уставать" от работы уже с 3 часов дня

Общество
31 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

После 17:00 рабочих тем в поисковых запросах нет совсем, отмечают аналитики компании

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работа начинает уступать место развлечениям в поисковых запросах "Яндекса" с 15 часов. Об этом свидетельствует результаты анализа, который произвели в компании.

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"Около 15 часов работа начинает уступать место развлечениям. Среди наиболее характерных поисковых тем появляется первая нерабочая - игры. После 17 рабочих тем уже не остается", - говорится в отчете "Яндекса" об этом исследовании.

Аналитики компании выяснили, как меняются интересы пользователей в течение дня. Больше всего запросов относится к трем большим темам - утром и днем (с 9 до 17 часов) лидируют школа и работа, вечером (с 17 до 24) - кино и мультфильмы, ночью (начиная с времени ближе к полуночи и до 5-6 утра) - интимные услуги.

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