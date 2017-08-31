Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вузы должны принимать медалистов без экзаменов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Я за то, чтобы медали были, чтобы их значение возрастало. И за то, чтобы они учитывались, нужно принимать медалистов и без экзаменов в отдельных случаях. Если все объективно, почему бы его [медалиста] не принять", - сказал Садовничий.

Он добавил, что всегда был сторонником медалей. "Я сторонник медалей, всегда им был, может быть потому, что сам ее не получил", - пошутил ректор.

По его словам, само общество виновато в том, что медали стали необъективны и их престиж упал. "Я считаю это неправильным. В мои годы это было святое, медалистов было мало. Это было очевидно, что это лучший человек", - заключил Садовничий.

Необъективность при проведении олимпиад

При проведении всероссийских олимпиад школьников присутствует элемент необъективности, считает ректор.

"Есть элемент необъективности, и это страшно. Но серьезной информации (об утечках - прим. ТАСС) у меня не имеется", - сказал Садовничий.

Он добавил, что работа над существующими проблемами ведется. "Мы работаем, но это непросто. Всероссийских олимпиад около 80, в них участвует несколько миллионов человек. В основном они проводятся на местах, и контролировать из центра это не так просто", - отметил он.

Садовничий является председателем Российского совета олимпиад школьников, который формирует перечень олимпиад школьников на текущий учебный год и совместно с Минобрнауки определяет политику их организации и проведения, а также осуществляет контроль и надзор качества проведения олимпиад, включенных в перечень.