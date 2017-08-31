В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин выступил с инициативой принять новую редакцию закона о свободе совести и религиозных организаций.
Выступая в четверг на обсуждении в ОП проблем светскости государства и духовно-нравственного развития, Дискин высказал мнение, что закон должен отвечать принципу "новой светскости" и учитывать, что "две трети россиян рассматривают веру как нравственный ориентир".
"Нужна новая редакция федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", исходящая из новой задачи общественного развития, роли религиозных сообществ, организаций, духовно-нравственного развития и одновременно защиты прав и свобод личности", - уверен он. По словам главы комиссии ОП, действующий закон был написан в 90-х годах прошлого века на основе либеральных представлений.