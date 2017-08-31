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Медведев преподавателей и учащихся СПбГУ с началом нового учебного года

Общество
31 августа, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что за время учебы студенты приобретут уникальные знания

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета с началом нового учебного года. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Опираясь на свой личный опыт и вспоминая годы учебы и работы в родном университете, с уверенностью могу сказать: здесь вы приобретете уникальные знания, навыки и умения. Наша alma mater подарит вам возможность проявить свои способности в исследовательской и творческой деятельности. И конечно, найти преданных друзей - людей, близких по духу, многие их которых останутся с вами на всю жизнь", - говорится в сообщении.

Медведев подчеркнул, что многие выпускники университета стали выдающимися деятелями науки и образования, политики и экономики, искусства и культуры. "Каждый из вас может продолжить эти замечательные традиции. И, став настоящим профессионалом, направить свои силы на современное развитие России", - отметил премьер, добавив, что задача молодых - сделать нашу страну успешной и процветающей.

Он пожелал преподавателям, студентам, аспирантам и сотрудникам Санкт-Петербургского университета удачи и всего самого доброго.

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