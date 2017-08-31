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РПЦ против принятия нового закона о свободе совести

Общество
31 августа, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что "путь поправок есть, он открыт, он существует"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что не видит необходимости в принятии нового закона о свободе совести. Так он прокомментировал инициативу главы комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосифа Дискина.

"Как официальный представитель Русской Церкви могу сказать, что на нынешнем этапе я также не считаю приоритетом №1 в ближайшее время в пересмотре закона о свободе совести", - сказал он в четверг в ходе круглого стола в ОП, обсуждающего проблемы светскости государства и духовно-нравственного воспитания.

Легойда напомнил, что "путь поправок есть, он открыт, он существует". "Есть претензии к закону? Есть - давайте разберемся, может они снимаются за счет поправок", - отметил официальный представитель РПЦ.

Ранее председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин выступил с инициативой принять новую редакцию закона о свободе совести и религиозных организаций. По его мнению, закон должен отвечать принципу "новой светскости" и учитывать, что "2/3 россиян рассматривают веру как нравственный ориентир".

"Нужна новая редакция федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", исходящая из новой задачи общественного развития, роли религиозных сообществ, организаций, духовно-нравственного развития и одновременно защиты прав и свобод личности", - сказал Дискин в четверг в ходе обсуждения в ОП проблем светскости государства и духовно-нравственного развития. По словам главы комиссии ОП, действующий закон был написан в начале 90-х годов прошлого века на основе либеральных представлений.

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Легойда, Владимир Романович
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