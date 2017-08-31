Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Садовничий: филиалы МГУ готовят элиту для стран СНГ

Общество
31 августа, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Филиалы вуза в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Азербайджане выпустили десятки тысяч специалистов, уточнил ректор учебного заведения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова на базе своих филиалов готовит элиту для постсоветских стран. Такое мнение высказал в четверг ректор вуза Виктор Садовничий.

"У нас есть успехи, они связаны с тем, что наши филиалы прибавили по приему, в целом в этом году мы приняли около 900 человек. Это означает, что мы готовим элиту для этих стран, каждый год эти люди заканчивают филиал МГУ, получают диплом, остаются работать в своей стране", - сказал Садовничий.

По его словам, филиалы МГУ уже выпустили десятки тысяч специалистов для друзей-партнеров из соседних стран. "Это филиалы в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Азербайджане", - уточнил ректор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Садовничий, Виктор Антонович
Страны
Россия Армения Казахстан Узбекистан Азербайджан Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
2
Биография Людмилы Рюминой
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
6
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама