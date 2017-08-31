Садовничий: филиалы МГУ готовят элиту для стран СНГ

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова на базе своих филиалов готовит элиту для постсоветских стран. Такое мнение высказал в четверг ректор вуза Виктор Садовничий.
"У нас есть успехи, они связаны с тем, что наши филиалы прибавили по приему, в целом в этом году мы приняли около 900 человек. Это означает, что мы готовим элиту для этих стран, каждый год эти люди заканчивают филиал МГУ, получают диплом, остаются работать в своей стране", - сказал Садовничий.
По его словам, филиалы МГУ уже выпустили десятки тысяч специалистов для друзей-партнеров из соседних стран. "Это филиалы в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Азербайджане", - уточнил ректор.